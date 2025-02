Stranieri della Roma, la Francia balza sul podio: il goleador è un mediano

Lucas Gourna-Douath è il ventiduesimo giocatore francese nella storia della Roma, superando così gli spagnoli: nella lista non mancano le sorprese

Nella lunga storia della Roma oltre agli storici capitani italiani come Giuseppe Giannini, Francesco Totti e Daniele De Rossi spesso tra i beniamini dei tifosi ci sono stati anche dei calciatori stranieri.

L’arrivo a Roma di un direttore francese, Florent Ghisolfi, che conosce il campionato di Ligue 1 come le sue tasche, ha inevitabilmente fatto aumentare il numero dei calciatori transalpini in giallorosso, così tanto che con l’arrivo di Lucas Gourna-Douath la Francia ha superato la Spagna per numero di stranieri che hanno vestito la maglia giallorossa.

Giocatori francesi della Roma: chi ha più presenze

I due calciatori francesi della Roma con più presenze sono facili da indovinare. Il primo ha fatto la storia del club giallorosso con cui ha vinto lo Scudetto del 2001, restando un beniamino dei tifosi e un assiduo frequentatore dello stadio Olimpico anche dopo il ritiro: si tratta di Vincent Candela.

Arrivato alla Roma dal Guingamp, coi giallorossi ha totalizzato 289 presenze condite da 16 gol e 27 assist. Con Candela a sinistra e Cafù a destra, la Roma di Capello era padrona delle fasce.

L’altro francese con più presenze nel club capitolino è Philippe Mexes arrivato a quota 267 prima del passaggio al Milan. In giallorosso ha segnato 15 gol, sapeva farsi valere anche nelle aree di rigore avversarie e spulciando tra le statistiche si trovano anche 8 assist. Sempre aggressivo con gli attaccanti, ha anche totalizzato 66 ammonizioni e 11 espulsioni, di cui 4 dirette.

Una di queste espulsioni è rimasta suo malgrado storica: in Champions League contro la Dinamo Kiev, dopo il rosso mostrato a Mexes, rientrando negli spogliatoi a fine primo tempo l’arbitro di quella partita – Anders Frisk – venne colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.

Top 5 migliori marcatori francesi della Roma: in cima c’è Veretout

Pur non essendo attaccanti, Candela e Mexes rientrano nella top 5 dei migliori marcatori francesi nella storia della Roma. Il primo in classifica di questa speciale graduatoria non è però un attaccante, ma un mediano che ha avanzato in giallorosso la sua posizione in campo fino a giocare da trequartista e diventando anche un rigorista apprezzatto. Si tratta di Jordan Veretout, che ha segnato bene 22 gol su 131 presenze.

Completano la top five Jeremy Menez a quota 12 gol e Ludovic Giuly che ne ha messi a segno 8 su 48 partite disputate.

I francesi e la Roma: una lunga serie di flop

Tra i calciatori francesi e la Roma non sono però sempre state rose e fiori. La lista dei flop è infatti abbastanza lunga, e purtroppo a questa c’è un’aggiunta recente, quella di Enzo Le Fee: pagato 23 milioni al Rennes, è stato un oggetto misterioso ed è stato subito rivenduto al Sunderland nella Championship inglese, per fortuna della Roma senza rimetterci – al momento – un euro. Le Fee è stato infatti ceduto in prestito col riscatto a 24 milioni che scatterebbe in caso di promozione dei Saints in Premier Leage.

Tra gli altri francesi che hanno fallito in giallorosso ricordiamo anche Steven Nzonzi e Maxime Gonalons, due centrocampisti che non hanno dato l’apporto sperato. In particolare Nzonzi, arrivato alla Roma da campione del mondo, ha deluso i tifosi col suo passo lento e la sua scarsa tecnica.

C’è poi l’attaccante Gregoire Defrel, prelevato dal Sassuolo: nell’operazione rientrò anche un certo Davide Frattesi, un rimpianto non di poco conto.

I cinque francesi della Roma senza nemmeno una presenza

Nella lunga lista di francesi della Roma ci sono cinque calciatore che non sono mai riusciti a giocare con la prima squadra. Oltre ai semi-sconosciuti Brian Silva, Corentin Louakima e Wesley Yamnaine ci sono Ruben Providence e soprattutto William Bianda attualmente in forza allo Stade Lavallois nella Ligue 2 francese.

Il suo acquisto fu fortemente voluto dall’allora direttore sportivo Monchi che oltre a pagarlo 6 milioni di euro al Lens fece il grave errore di offrirgli un quinquennale da 700mila euro a stagione. Più di 3 milioni di euro guadagnati senza nemmeno mai esordire con la maglia della Roma, uno dei simboli della mala-gestione di Monchi insieme proprio all’altro francese sopra elencato Steven Nzonzi.

Quando basta un gol nel derby per lasciare un bel ricordo

C’è poi chi ha lasciato un bel ricordo per un solo grande merito, seppur arrivato alla fine di una stagione per il resto tutt’altro che esaltante: segnare il gol vittoria nel derby contro la Lazio. Si tratta di Mapou Yanga-Mbiwa che fece il gol dell’1-2 in Lazio-Roma del 25 maggio 2015. E scusate se è poco.