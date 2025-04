Calciomercato Roma, svolta Svilar: 20 milioni e firma immediata

Importanti novità nel futuro dell”estremo difensore giallorosso: la nuova proposta cambia lo scenario, parti vicine all’accordo

Quando, grazie alle tue prestazioni, ti arriva il riconoscimento della Curva Sud, il cuore pulsante del tifo giallorosso, vuol dire che hai fatto breccia. Significa che sei entrato nel cuore dei tifosi grazie ad un rendimento sempre in crescendo, quasi totalmente privo di incertezze o di atteggiamenti negativi.

Forse nemmeno lui, Mile Svilar, si sarebbe mai aspettato di diventare un vero e proprio idolo della piazza quando la felice intuizione di Daniele De Rossi, che lo lanciò titolare dopo pochissime partite dal suo arrivo, lo portò a difendere con costanza i pali della porta giallorossa. Chiamato al proscenio forse inizialmente più per consentire all’allora titolare Rui Patricio di riordinare le idee dopo un periodo costellato di errori, il classe ’99 belga-serbo ha sfruttato in pieno l’occasione concessagli.

In relativamente poco tempo Svilar è diventato un punto fermo dell’undici giallorosso, meritandosi la titolarità tanto nel prosieguo dell’avventura, poi bruscamente interrotta alla quarta giornata d’andata della stagione corrente, di DDR sulla panchina della Roma, quanto con Ivan Juric e ovviamente anche agli ordini di mister Ranieri.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2027 a soli 800mila euro, Svilar ha iniziato a collezionare una serie di pretendenti provenienti da mezza Europa: soprattutto i ricchi club della Premier League hanno messo gli occhi sul nativo di Anversa che, pur dichiarando pubblicamente la sua intenzione di voler restare nella Capitale, non può restare indifferente di fronte alle tante lusinghe provenienti da Oltremanica. Ecco che allora, già da diverse settimane, il Ds Ghisolfi ha stabilito come prioritario il rinnovo del portiere, profilo dal quale ripartire per la Roma del presente e del futuro.

Rilancio giallorosso, accordo quinquennale: Svilar rinnova

Come vi abbiamo riferito nelle scorse settimane, la trattativa per prolungare il matrimonio tra il club e l’estremo difensore ha vissuto di alti e bassi. Iniziata con grande fiducia reciproca tra le parti, con la sola presenza di un’eventuale clausola d’uscita come nodo spinoso da risolvere, il dialogo sembrava essersi apparentemente arenato all’inizio della settimana pre-Pasqua.

L’offerta di Ghisolfi per un quinquennale a 3 milioni di euro annui non era stata ritenuta sufficiente dall’entourage del calciatore che, forte di ricchissime proposte provenienti dalla Premier, aveva iniziato a temporeggiare. Negli ultimi giorni però, subito dopo il match col Verona, il dirigente giallorosso ha rotto gli indugi. Formulando una proposta che piace non poco alla controparte.

Lo stipendio base – riferisce ‘Il Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna, resta di 2,8-3 milioni all’anno, ma la presenza di importanti bonus facilmente raggiungibili porterebbe il portiere ad arrivare a guadagnare circa 4 milioni netti annui. La durata del contratto sarebbe ancora di 5 anni, con la Roma che quindi, come investimento totale, si impegnerebbe per circa 20 milioni netti pur di continuare ad assicurarsi le prestazioni del suo titolare.

Resta ancora aperta, invero, la questione clausola. Che gli agenti del portiere vorrebbero sufficientemente accessibile ad un eventuale grande club che si presentasse con un’offerta importante, mentre il club giallorosso, se mai decidesse di inserirla davvero nell’accordo finale, la vorrebbe sufficientemente sostanziosa per poter, almeno, ricavare una somma da capogiro dalla cessione di uno dei suoi punti fermi.